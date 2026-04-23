В России оценили планы властей ФРГ создать самую сильную армию в Европе

Политолог‑германист Александр Камкин в беседе с Рамблером оценил новую военную стратегию Германии, где Россия названа главной угрозой, а бундесвер планируют превратить в сильнейшую армию Европы.

По словам специалиста, планы Германии по наращиванию военной мощи — это не просто обновление армии, а попытка коренным образом изменить экономику и общество страны, которые десятилетиями шли по пути пацифизма.

Многие десятилетия после окончания Второй мировой войны германское общество оставалось обществом победившего пацифизма. После завершения Холодной войны Бундесвер планомерно сокращался, а престиж военной службы падал. Это в итоге привело к отмене обязательной воинской повинности в 2011 году. Сегодня на фоне структурных кризисных явлений в немецкой экономике — падения производства в энергоёмких отраслях и волны банкротств — власти видят в изменении структуры среднего класса, с одной стороны, шанс, а с другой — последнюю надежду на трансформацию экономики: замену закрывающихся предприятий гражданского сектора предприятиями ВПК. Эффективность такого подхода пока под вопросом, поскольку ВПК не является драйвером экономики в долгосрочной перспективе. В лучшем случае это позволит создать дополнительные рабочие места. Однако мультипликатором экономического роста ВПК может стать лишь в случае масштабного экспорта либо большой войны. При этом планы увеличить возраст резервистов до 70 лет отражают текущую демографическую ситуацию, а низкий уровень готовности коренных немцев к военной службе может подтолкнуть власти к радикальным мерам — вплоть до организации «облав» на мигрантов, в том числе с Украины, для комплектования вооружённых сил. Этот вопрос остается открытым, ведь «бюргеры» пока не испытывают особого желания служить в армии. Александр Камкин Политолог, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований РАН

Заявленные планы Германии имеют не только военный, но и геополитический подтекст, подчеркнул эксперт. По его словам, позиционирование России как главной угрозы может подтолкнуть страну к роли зачинщика крупного конфликта в Европе.

«Если к вам на улице подходит человек с ножом и говорит, что сейчас вас зарежет, этому человеку следует поверить. Точно так же, когда Германия официально называет Россию главной угрозой, это нельзя воспринимать как пустую риторику — это сигнал о готовности к конфронтации. Так что это в очередной раз натаскивает Германию на роль основного, скажем так, зачинщика большого конфликта в Европе. И это происходит уже не в первый раз. Мы знаем, что Гитлера финансировали британские банкиры, что в Первую мировую войну основным выгодоприобретателем были финансовые дома из Лондона и с Уолл‑стрит. Поэтому здесь, с учётом бэкграунда [канцлера ФРГ] Фридриха Мерца, всё становится ещё более прозаичным. Германия ищет пути реализации своей внешнеполитической партии. После объединения страны местом приложения её геополитических усилий были Балканы, а Украина и территория постсоветского пространства традиционно являются зоной повышенного внимания со стороны немецкой внешней политики», — сказал Камкин.

Эксперт добавил, что реакция других европейских стран на усиление армии Германии будет неоднозначной: это может спровоцировать раскол в ЕС и конкуренцию за военное лидерство.

«В Польше могут воспринять попытки Германии стать военной державой номер один в Европе как своего рода реваншизм — с учётом исторической памяти. У Польши также есть планы создать крупнейшие сухопутные войска в Европе: это не просто военные амбиции, а отчасти реакция на давние страхи и стремление обеспечить собственную безопасность на фоне усиления соседа. Во Франции тоже могут негативно отнестись к перспективе усиления Германии, ведь французы также рассчитывают стать гегемонами в военном плане — с учётом наличия ядерного арсенала. При этом бывшие исторические сателлиты Германии: Хорватия, Венгрия, Чехия, Прибалтика — те, наоборот, скорее всего, примкнут к курсу Берлина. Но в целом это может послужить стартом для размежевания и раскола Европейского Союза именно по геополитическим линиям разлома, которые были характерны ещё в довоенную эпоху», — заключил специалист.

Министр обороны Германии Борис Писториус ранее представил первую в истории бундесвера военную стратегию, которая должна превратить немецкую армию в сильнейшую в Европе на фоне якобы угроз со стороны России. Об этом сообщило издание Der Spiegel. По словам Писториуса, вместе с резервистами численность ВС Германии должна вырасти как минимум до 460 тысяч человек. Поставлена цель превратить бундесвер в «самую сильную регулярную армию в Европе». В военной стратегии основное внимание уделяется противодействию якобы «угрозам» со стороны России.