Раскрыто требование Ирана к США по Ормузскому проливу

Иран в документе из 10 пунктов потребовал у США гарантий сохранения своего контроля над Ормузским проливом. Об этом сообщает The Guardian.

По данным иранского информационного агентства Tasnim, Исламская Республика планирует ввести фиксированную плату в размере двух миллионов долларов за каждое судно или систему, основанную на объеме перевозимых кораблями грузов, по аналогии с той, которая используется в Суэцком канале.

Утверждается, что Иран уже опробовал такую схему в начале апреля. Тегеран требовал от танкеров, желающих пройти через пролив, предоставить подробную информацию о грузе, пункте назначения и владельце судна, прежде чем платить пошлину в размере не менее одного доллара за баррель.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на пакистанских посредников сообщила, что Иран ужесточил позицию на переговорах с США и требует снятия американской блокады своих портов для возобновления контактов.