В четверг, 23 апреля, в Минобороны России рассказали о срыве снабжения ВСУ. В этот же день стало известно об уничтожении склада ВСУ под Красным Лиманом.

Срыв снабжения ВСУ

Российские беспилотники сорвали снабжение ВСУ на добропольском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Ударами FPV-дронов были поражены пикапы и роботизированные комплексы ВСУ, подвозившие продовольствие и боеприпасы.

Кроме того, расчеты FPV-дронов ликвидировали пикапы и боевую бронемашину, проводившие ротацию живой силы ВСУ.

Артиллерийский разгром

Расчет САУ «Мста-С» уничтожил опорный пункт ВСУ на днепропетровском направлении, рассказали в Минобороны. Объект был выявлен во время воздушной разведки - он находился на пути наступающих штурмовых подразделений ВС РФ.

Экипаж артиллерийской установки «Мста-С» подготовил орудие к стрельбе и произвел серию залпов 152-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами. Цель была поражена

«Молния» уничтожила склад боеприпасов

Беспилотник «Молния-2» уничтожил склад с боеприпасами ВСУ под Красным Лиманом, рассказали в Минобороны России. Дрон-камикадзе с осколочно-фугасной боевой частью был запущен «на удалении свыше 50 километров».

«Несмотря на активное противодействие средств радиоэлектронной борьбы противника, аппарат уверенно совершил полет и нанес по объекту точный удар», - подчеркнули военные.

Уничтожение «Вампира»

Военные блогеры опубликовали снятое дроном видео уничтожения системы Vampire ВСУ в районе Дружковки (ДНР). Об этом рассказали «Аргументы и факты».

ВСУ пытались применить польскую реактивную систему залпового огня в окрестностях поселка Старорайское. Систему поразил барражирующий боеприпас «Ланцет».

Удар по украинскому блокпосту

Блокпост украинской нацгвардии и пункты временной дислокации ВСУ попали под удар на запорожском направлении. Об этом сообщили «Аргументы и факты».

Удар был нанесен по блокпосту на дороге между Запорожьем и Камышевахой. Для уничтожения объекта использовались барражирующие боеприпасы.