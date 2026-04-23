Радиостанция УВБ-76, также известная как «радиостанция Судного дня», вышла в эфир четвертый раз за день. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала «УВБ-76 логи».

Так, в 14:46 мск станция вышла в эфир со словом «феуншоглев». Позднее, в 15:01 мск, станция передала слово «ребристый».

До этого, в 12:51 мск, было передано слово «алиментный», а в 12:59 мск — слова «чеченка» и «лазер».

Напомним, что УВБ-76 вещает с 70-х годов на частоте 4625 кГц. Ее передачи состоят из монотонного жужжания и щелчков, за что среди радиолюбителей станция получила прозвище «жужжалка». Периодически «радиостанция Судного дня» передает речевые сообщения.

В прошлый раз станция была активна 20 апреля — в эфире прозвучали слова «принуждение» и «рюшосбой». До этого, 19 апреля, было передано слово «пелевизатор».