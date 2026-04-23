Бойцам РФ удалось взять под огневой контроль дорогу на одном направлении

Российские военные, продвигающиеся в районе Святогорска, смогли взять под огневой контроль одну из дорог в окрестностях города. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на заявления военных Telegram-каналов.

По информации источников, речь идет об участке дороги между населенными пунктами Сосновое и Студенок. Взять его под огневой контроль удалось российским штурмовикам при поддержке операторов БПЛА.

Также сообщается о наступлении ВС РФ в направлении Студенка. Кроме того, российские военные нанесли артиллерийские удары по украинским боевикам к западу от Соснового.

Ранее военные каналы сообщали о наступлении в районе села Крымки, расположенного в 14 километрах от Святогорска. В частности, ВС РФ взяли под огневой контроль дорогу к западу от находящегося рядом с Крымками села Александровка.