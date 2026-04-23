Парламент Финляндии рассмотрит инициативу о разрешении ввоза и хранения ЯО

Правительство Финляндии внесло в парламент страны инициативу о разрешении ввоза, транспортировки, доставки и хранения ядерного оружия (ЯО). Об этом сообщило минобороны республики.

По его данным, правительство предложило парламенту внести изменения в закон об атомной энергии и уголовный кодекс Финляндии.

Поправки разрешат ввозить, транспортировать, доставлять и хранить ядерное оружие «в контексте обороны Финляндии, коллективной обороны НАТО или оборонного сотрудничества».

6 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что решение Хельсинки отказаться от запрета на размещение ядерного оружия может сделать Финляндию более уязвимой и привести к усилению напряженности в Европе. Он добавил, что это создаст угрозу для России, и в ответ Москва предпримет соответствующие меры.

5 марта марта президент Франции Эммануэль Макрон предложил накрыть французским «ядерным зонтиком» остальную Европу. В предварительном обсуждении участвуют восемь стран, включая Швецию, которая вступила в НАТО вместе с Финляндией.

На фоне этого издание The National Interest писало, что Франция может передать Финляндии ядерное оружие с целью сдерживания России в регионе и по всей Европе. В материале отмечалось, что если финский парламент примет поправку, то страна сможет разместить у себя французское ядерное оружие.