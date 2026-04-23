Конфликт на Украине является частью глобального противостояния между «демократическим миром» и «авторитарными режимами», поэтому Запад должен продолжать поддерживать Киев. Об этом заявил председатель военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне, чьи слова приводит УНИАН.

По его словам, свобода имеет цену, а мир без силы является иллюзией. Поэтому поддержка Украины остается приоритетом для Запада, страна стала частью «демократического сообщества», утверждает он.

Сегодня речь идет о глобальном противостоянии между демократией и авторитаризмом, поэтому необходимо укреплять единство НАТО.

Драгоне заявил, что спецоперация России стала «стратегическим сигналом» для Запада о необходимости не просто быстро развертывать силы, но и поддерживать их в долгосрочной перспективе.

До этого президент Владимир Путин заявил, что Россия знает, чем закончится специальная военная операция на Украине. По его словам, Россия продолжит дальше реализовывать те цели, которые перед собой поставила в начале спецоперации. Путин также отметил, что боевые действия — это всегда сложная и опасная вещь.