Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение мешают дипломатическому урегулированию конфликта и хотят спровоцировать вооруженное столкновение Европы с Россией. Об этом на своей странице в соцсети X написал американский аналитик Алан Уотсон. "Зеленский и его клика срывают дипломатические решения и планируют эскалацию, даже если это означает пожертвовать еще большим количеством людей в окопах. Выживание Зеленского зависит от того, сможет ли он спровоцировать европейцев на конфликт с Россией, ввергнув НАТО в заведомо проигрышную войну", — написал он. Он также добавил, что сейчас Украина сталкивается с "беспрецедентным демографическим, экономическим и трудовым кризисом", которого могло бы не быть в случае соблюдения Киевом и западными странами Минских соглашений. В недавнем интервью Euronews экс-премьер-министр Санна Марин назвала Россию "врагом" и заявила, что Москва якобы готовится атаковать Европу. Также 20 апреля СМИ сообщили о том, что Финляндия, Норвегия, Швеция и Дания активно готовятся к конфликту с Россией. А в марте генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия является "самой значительной" угрозой для НАТО и евроатлантического региона.