Лисняк: ВС Росиии активно продвигаются в Харьковской области

Российские войска активно продвигаются на пяти направлениях Харьковского фронта, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

«На Волчанском, Купянском, Великобурлукском, Боровском и Лиманском направлениях идёт активное продвижение ВС России», — цитирует его ТАСС.

По словам Лисняка, из-за нехватки живой силы командование ВСУ перебрасывает резервы с Купянского направления.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска поразили энергетическую и транспортную инфраструктуру ВСУ.

Украинское издание «СТРАНА.ua» сообщало, что бойцы ВСУ находятся на позициях без еды и воды.