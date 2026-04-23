Лисняк: ВС Росиии активно продвигаются в Харьковской области
Российские войска активно продвигаются на пяти направлениях Харьковского фронта, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.
По словам Лисняка, из-за нехватки живой силы командование ВСУ перебрасывает резервы с Купянского направления.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска поразили энергетическую и транспортную инфраструктуру ВСУ.
Украинское издание «СТРАНА.ua» сообщало, что бойцы ВСУ находятся на позициях без еды и воды.