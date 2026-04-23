Владимир Зеленский, заявивший о том, что Россия готовит вторжение в страны Балтии и блок НАТО не придет им на помощь, получил резкую отповедь от Эстонии. В чем причина скандала между союзниками, разбиралось РИА Новости.

Напомним, что последняя неделя марта ознаменовалась четырьмя массированными ударами Вооруженных сил Украины по портам Усть-Луги, Приморска и Киришского НПЗ. Дроны запускались с территории Западной Украины и шли к целям через воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии.

По данным РИА Новости, после «прозрачных намеков» Москвы о том, что если дроны продолжат лететь через небо стран Прибалтики, то Россия примет меры, количество налетов на порт Усть-Лугу и на другие объекты критической инфраструктуры Северо-Западного федерального округа начало снижаться.

«Превращать свое небо в поле битвы Литва, Латвия и Эстония, разумеется, не захотели. Поэтому дождь из беспилотников пошел на спад. Скорее всего, это стало следствием разговора с Киевом, на котором «борцов за свободу Европы» поставили перед фактом: если вы не прекратите, мы во всеуслышание заявляем, что украинцы вторгаются в наше воздушное пространство», - отмечается в статье.

После чего Зеленский начал активно говорить о том, что Россия готовит нападение на страны Балтии, а Латвия, Литва и Эстония ничего не смогут сделать с российской оккупацией, так как союзники по НАТО им не помогут.

В ответ глава МИД Эстонии Магнус Цахкна заявил, что у Таллина нет никакой информации, что Россия готовит вторжение, и посоветовал Владимиру Зеленскому передать альтернативные данные по установленным каналам связи. А глава парламентского комитета Эстонии по международным делам Марко Михкельсон обвинил Зеленского в попытке подорвать «доверие к пятой статье» НАТО.

При этом принципиально то, что и глава МИД Эстонии, и глава парламентского комитета являются «русофобами» и ранее выступали за размещение на эстонской территории ядерного оружия и угрожали России, отмечает агентство.

«То есть реальные сторонники киевского режима, реальные братья в русофобии и притом вполне официальные представители Таллина донесли мысль, что пути Киева и Эстонской Республики разошлись. Потому что Зеленский врет, сеет панику и втягивает прибалтов в войну с Россией, а воевать за него они не подписывались», - подчеркивается в статье.

Ранее в Финляндии упали два украинских дрона. Президент страны Александр Стубб заявил об «отсутствии военной угрозы» и о расследовании инцидентов. А в МИД Украины сообщили, что Киев «принес извинения» Финляндии. Также падения дронов были зафиксированы в Литве, Латвии и Эстонии.