«Радиостанция Судного дня» передала слово «чеченка»

Радиостанция УВБ-76, также известная как «радиостанция Судного дня», передала два загадочных слова. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала «УВБ-76 логи».

Станция передала сообщение в эфире в 12:59 мск. В нем прозвучали слова «чеченка» и «лазер».

Отметим, что УВБ-76 уже передавала сообщение 23 апреля. В 12:51 мск прозвучало слово «алиментный».

Напомним, что УВБ-76 вещает с 70-х годов на частоте 4625 кГц. Ее передачи состоят из монотонного жужжания и щелчков, за что среди радиолюбителей станция получила прозвище «жужжалка». Периодически «радиостанция Судного дня» передает речевые сообщения.

В прошлый раз станция была активна 20 апреля. Тогда были переданы слова «принуждение» и «рюшосбой». До этого, 19 апреля, в эфире прозвучало слово «пелевизатор».