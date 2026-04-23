«Упакуют и передадут»: ЕС может начать насильно высылать украинцев

Европейские страны могут помочь Киеву нарастить численность армии, принудительно отправляя украинцев через Польшу. Об этом заявил News.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее сообщил, что Берлин готовит механизмы возвращения украинских беженцев на родину. Он также отметил, что поддерживает усилия Украины по ограничению выезда мужчин призывного возраста в ЕС. По его мнению, это необходимо для того, чтобы Вооруженные силы Украины получали новых солдат, чтобы «сохранялось единство украинского общества» и чтобы «страну можно было отстроить».

Военный эксперт Василий Дандыкин обратил внимание на то, что власти Украины хотят нарастить численность армии за счет тех, кто уехал и не хочет воевать.

«В выдаче граждан им помогут европейские страны, в первую очередь Германия. У этих людей не будет мотивации, скорее всего, многие из них будут погибать или сдаваться в плен, так что назвать это хорошей силой неправильно», — пояснил эксперт.

При этом, по его словам, в Европе украинцев «уже приспособили, поставив к станкам на заводы по производству оружия», а вот тех, кто не хочет, «упакуют и передадут Украине через польскую границу».