$7587.97

Буданов оценил угрозу Украине со стороны Белоруссии

Lenta.ruиещё 3

Украинские военнослужащие следят за границей с Белоруссией. Такое заявление сделал глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает «Интерфакс-Украина» в Telegram.

© РИА Новости

По словам Буданова, со стороны Минска якобы существует повышенная угроза, поэтому разведывательные органы Украины следят за ситуацией на границе.

При этом глава офиса президента Украины допустил непосредственное участие Белоруссии в конфликте.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия якобы готовится к присоединению к конфликту против Украины. Однако президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что Минск выступает против своего участия и вступит в конфликт только в случае, если республике будет угрожать опасность.