Эксперт по войскам ПВО Юрий Кнутов считает, что НАТО может планировать нападения на Калининград и Белоруссию к 2030 году. Об этом Кнутов рассказал News.ru.

По мнению Кнутова, также в НАТО могут строить планы в отношении Карелии и Санкт-Петербурга. По его словам, в странах альянса «открыто говорят», что они «отрабатывают бои в битве за Калининград».

В марте 2025 года ЕС представил свою стратегию «Готовность 2030» («Readiness 2030»), в которой изложены планы по предотвращению новых угроз, включая военные конфликты. План предусматривает, что европейские страны потратят 1,25 триллиона долларов на оборону в течение следующих пяти лет.

Российский министр обороны Андрей Белоусов заявлял, что НАТО планирует подготовиться к военному столкновению с Россией к 2030 году. Он указывал, что годовой бюджет НАТО сейчас составляет 1,6 триллиона долларов, но вырастет более чем в 1,5 раза в соответствии с новыми планами альянса.