Радиостанция УВБ-76, также известная как «радиостанция Судного дня», передала новое загадочное слово. Об этом свидетельствует информация канала «УВБ-76 логи».

Станция радиостанций вышла в эфир в 12.51 мск. В эфире прозвучало сообщение со словом «алиментный».

Напомним, что УВБ-76 вещает с 70-х годов на частоте 4625 кГц. Большая часть ее эфира состоит монотонного жужжания и щелчков, за что среди радиолюбителей станция получила прозвище «жужжалка». Периодически станция передает речевые сообщения, смысл которых до сих пор не раскрыт.

В прошлый раз «радиостанция Судного дня» передавала слова 20 апреля — «принуждение» и «рюшосбой». До этого, 19 апреля, в эфире прозвучало слово «пелевизатор», а 16 апреля — слова «ассолев», «криптонит», «кратовгиб» и «мясоруб».