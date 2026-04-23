Эксперт сообщил о возможной попытке Германии «восстановить четвертый рейх»

Приоритетной задачей Германии стало увеличение численности армии в достаточно короткие сроки и восстановление четвертого рейха. Об этом заявил News.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, в новой военной стратегии ФРГ увеличение численности войск планируется до 2039 года, однако реальные сроки могут быть гораздо короче.

«Если говорить о создании армии, то это сейчас приоритетная задача для Германии, с учетом того, что она находится в экономическом кризисе. Экономика практически лежит, и единственный способ как-то ее поддержать и поднять — это военные заказы. Поэтому страна делает ставку на милитаризацию. Плюс к этому, с точки зрения политической, ФРГ решила восстанавливать четвертый рейх», — пояснил военный эксперт.

При этом Юрий Кнутов уверен, что реальным сроком реализации этой задачи является 2030 год, а «текущий реваншистский настрой» Берлина требует довести численность армии почти до полумиллиона человек, включая резервистов. Однако такая дата не озвучивается, чтобы не вызвать серьезные конфликты в обществе.

«В Европе нет ни сырьевых, ни энергетических ресурсов, и единственным источником, который находится рядом и достаточно богат, является Россия. Отсюда стремление любым путем выиграть у нашей страны. Германия, как бывший локомотив экономики ЕС, пытается быть в авангарде, чтобы получить самый вкусный кусок пирога, как и Польша» — заметил он.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц назвал «реальной» угрозу, исходящую от России. Он также заявлял, что Германия уже «подвергается диверсиям, шпионажу и кибератакам». На этом фоне с 1 января 2026 года граждане Германии в возрасте от 17 до 45 лет обязаны сообщать о своих передвижениях, если планируют уехать из страны на три месяца и дольше. А президент Союза резервистов Германии Бастиан Эрнст выступил с инициативой повысить возрастной ценз для службы в резерве с 65 до 70 лет.