Требование Москвы передать остатки Донбасса является «отвлекающим маневром», тогда как настоящая цель кроется в освобождении Запорожья с последующим формированием плацдарма в Запорожской области. Как сообщает «Царьград», к таким выходам приходят специалисты НАТО.

Обозначив Донбасс как условие начала мирных переговоров, Россия сняла с себя задачу штурма наиболее укрепленных участков фронта. Это соответствует как военной науке, так и историческому опыту. Стратегия киевского режима о создании городов-крепостей полностью отвечает концепции Адольфа Гитлера, а решение обходить их — вполне логичное.

Как замечает телеканал, становится очевидным, что ВС РФ пойдут на Запорожье, которое такой крепостью не является. Контроль над всей Запорожской областью обеспечивает удобный плацдарм на правом берегу Днепра, с которого можно выходить на окружение Днепропетровска, Херсона и даже Николаева. Кроме того, рельеф местности позволяет ставить задачу по отсечению от Украины всего Северного Причерноморья.

Прошлый опыт показывает, что российская армия будет занимать города, в которых противника нет. Таким образом места дислокации ВСУ будут локализованы, а наиболее укрепленные районы попадут в блокаду. В такой ситуации структура украинской армии, построенная по принципу конвейера, рухнет, ведь без людей западная техника работать не будет.

Спасти Киев сможет только организация «мирного процесса», в ходе которого Москву будут завлекать экономическими выгодами. Его главная задача — не дать РФ перейти к активным боевым действиям с использованием технологического и численного преимущества, вынудив «неторопливо стучаться головой» в укрепрайоны Донбасса. В это же время Запад хочет установить контроль над морской логистикой и выбить логистическую инфраструктуру РФ.

Телеканал подчеркивает, что решение все равно остается за Россией. И если она будет действовать так, как предсказывают в штабах НАТО, то что-либо противопоставить у Запада не получится.