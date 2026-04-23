Военные блогеры сообщили о наступлении ВС РФ в районе Волчанска

Российские войска начали наступление в северо-восточной части Харьковской области под Волчанском. Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на военные Telegram-каналы.

В сообщении отмечается, что ВС РФ продвигаются на участке Белый Колодезь - Приколотное, а также в районе Бугаевки и Лосевки. Также отмечается, что ВС РФ расширили зону контроля в районе села Зыбино.

Накануне, 22 апреля, сообщалось, что российские войска заняли позиции у села Караичное под Волчанском. СМИ писали, что

штурмовики группировки войск «Север» форсировали реку Волчья и заняли позиции в лесах около села.

Отмечалось, что за сутки российским подразделениям удалось продвинуться на 14 участках на волчанском направлении. Источник ТАСС в российских силовых структурах сообщил 23 апреля, что в Волчанском районе пропали без вести подразделения 57-й мотопехотной бригады ВСУ.