Раскрыты причины возвращения ВМС США к палубной артиллерии спустя 38 лет

Военный эксперт, завкафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с Рамблером прокомментировал первый за 38 лет случай применения ВМС США палубной артиллерии и высказался о смене стратегии американских моряков, находящихся у берегов Ирана.

Ранее портал The War Zone сообщил, США впервые за 38 лет применили палубную артиллерию против судна: 19 апреля эсминец USS Spruance обстрелял из пушки MK‑45 иранское торговое судно Touska, повредив его машинное отделение. После этого корабль был захвачен. ВМС США прибегли к палубной артиллерии впервые с 1988 года — последний раз такое оружие использовали в ходе операции «Богомол» против иранского фрегата Joshan.

Специалист отметил, что возобновление применения палубной артиллерии спустя почти 40 лет — не случайность, а сигнал о смене стратегии США в регионе. По его словам, это напрямую связано с ужесточением морской блокады Ормузского пролива.

Применение пушки, не использовавшейся 38 лет, — знак перехода противостояния США и Ирана в новую фазу. США усиливают блокирование Ормузского пролива, которым Иран пытается воздействовать на ситуацию. Мы, по сути, наблюдаем начало нового этапа в действиях американских ВМС в отношении Ирана. Андрей Кошкин Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог

Эксперт подчеркнул, что тактика ведения боевых действий в условиях блокады принципиально отличается от прежних подходов. Теперь приоритет отдаётся не уничтожению целей, а их захвату — и именно для этого вновь востребовано палубное артиллерийское вооружение.

«В условиях блокады Ормузского пролива меняется тактика: становится оправданным применение палубной артиллерии. Её задача — не уничтожить судно, а вывести из строя для последующего абордажа и досмотра. Раньше основные задачи решались ракетами — на уничтожение или сдерживание угрозой. Сейчас, в рамках блокирования, палубная артиллерия вновь востребована», — сказал он.

Вместе с тем Кошкин обратил внимание на конкретный выбор вооружения в инциденте 19 апреля. Использование пятидюймовой установки MK‑45 на эсминце класса Spruance — это не просто демонстрация силы, а продуманный тактический шаг, соответствующий новым задачам ВМС США.

«В данном случае применена пятидюймовая установка MK‑45 — надёжное и проверенное орудие, стоящее на вооружении эсминцев класса Spruance. Выбор именно этого вооружения логичен: оно позволяет точно поразить ключевые узлы судна (например, машинное отделение), минимизируя разрушения. Это идеально подходит для задач блокады — остановить, проверить, при необходимости захватить, но не топить. Такой подход отражает новую реальность противостояния в регионе», — заключил аналитик.

Ранее США раскрыли результаты морской блокады Ирана.