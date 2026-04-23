Названы возможные места запуска дронов ВСУ по Нижнему Новгороду

Эксперт по войскам ПВО Юрий Кнутов заявил, что ВСУ могли запустить дроны по Нижнему Новгороду с территорий Сумской и Харьковской областей. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Ночью над Россией было перехвачено 154 украинских беспилотника самолетного типа. В Минобороны РФ сообщили, что дроны были уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областей, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в ночь на 23 апреля над промышленной зоной Кстовского района ПВО отразила атаку 11 украинских беспилотников. В результате падения обломков был поврежден объект на территории одного из предприятий. По предварительным данным, пострадавших нет.

Кнутов заявил, что ВСУ могли запустить дроны по Нижнему Новгороду из Сумской и Харьковской областей, используя «проверенные маршруты». Эксперт отметил, что беспилотники могли идти на предельно малой высоте.

Кнутов добавил, что ВСУ могут использовать дроны, которым не нужна система GPS. По его словам, они способны «сверяться» с маршрутом, заложенным в память.