В ночь на 22 апреля российские войска нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре Одессы. Серьезные повреждения получили причалы, склады и железнодорожные узлы. Как сообщает aif.ru, генерал-майор Владимир Попов не исключил, что под удар попали грузы с оружием из Европы и западные специалисты.

Порт Одессы в условиях боевых действий превратился в ключевую и удобную перевалочную базу для снабжения ВСУ западным оружием. Как отмечает Попов, основной поток составляют беспилотники различных типов и комплектующие к ним. Мощный пожар и взрывы, которые наблюдались после атаки, объясняются не только наличием горюче-смазочных материалов. По словам генерала, в портовой зоне находится Одесский припортовый завод, специализирующийся на азотно-туковом производстве.

Отдельное внимание эксперт обратил на присутствие в районе удара иностранных специалистов. Как заявлял координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, огнем был накрыт корабль, стоявший под разгрузкой. Попов не исключает, что вместе с техникой были ликвидированы западные кураторы.

«Немцы базируются в Польше в основном, шведов и финнов перебрасывают самолетами на Украину, поэтому в порту, думаю, располагаются британцы и французы. Только они спят и видят, как бы захватить кусочек юга России, Молдавии, побережья», — отметил Попов.

Генерал-майор добавил, что роль американцев сводится к дистанционной координации украинских действий. Их основной центр управления находится в Румынии, а передаваться данные могут через европейских партнеров.

Также Попов подтвердил, что Одесса является важнейшим пунктом приема и для тяжелого ракетного вооружения, которое Запад поставляет по сложным логистическим схемам. В частности, в порту могли находиться оперативно-тактические ракеты, в том числе типа ATACMS.

«Поставки могут осуществляться через продажу или через европейских посредников. Схема простая: зашли в порт где-нибудь в Румынии, переоформили документы — и уже без перегрузки судно следует прямо в одесские порты, где разгружаются», — рассказал он.

Эксперт отметил глобальный дефицит подобных вооружений и отметил, что Западу приходится искать остатки «по закромам». По этой причине ВСУ испытывают острый дефицит ракет всех типов и с нетерпением ждут новых поставок из Европы.