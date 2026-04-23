Россия может ответить Финляндии за предоставление неба дронам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом написал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.

«Финляндия полностью подвержена ответным мерам со стороны России после того, как она разрешила украинским беспилотникам использовать свое собственное воздушное пространство», — говорится в публикации.

Мема подчеркнул, что текущее финское правительство своими действиями подвергло страну потенциальной опасности. По его мнению, властям Финляндии необходимо изменить свой политический курс и вернуться к нейтралитету как можно скорее.

Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что Прибалтика и Финляндия являются соучастниками агрессии, предоставляя свое воздушное пространство для ударов БПЛА по России.