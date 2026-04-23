ВСУ атакуют Самарскую область, работает ПВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать территорию Самарской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

По его словам, в регионе работает система противовоздушной обороны (ПВО). На фоне атаки Федорищев призвал местных жителей соблюдать правила безопасности.

В Самарской области в ночь на 23 апреля произошла атака беспилотников. Удары пришлись по промышленным объектам в Новокуйбышевске, а также затронули жилую застройку в Самаре. Мэр города Иван Носков сообщил, что в доме, на который упал дрон, повреждены кровля и остекление. На прилегающих улицах временно ограничили движение транспорта, также в городе приостановили работу наземного общественного транспорта.

В Новокуйбышевске в результате атаки дронов на промышленное предприятие один человек получил раны, не совместимые с жизнью. Экстренные службы работали на месте. Данные о числе пострадавших уточняются.