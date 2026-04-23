Ожесточенные боестолкновения в зоне СВО продолжаются на всем театре военных действий. Как сообщает «Царьград», крупнейшее наступление противника в этом году «заглохло», а ВСУ бросили в бой главный резерв, однако в итоге «приграничье потеряно».

«Забытое» наступление

На гуляйпольском направлении группировка войск «Восток», согласно оценке противника, продолжает продвижение на ореховском участке. Основной удар наносится по кратчайшему пути вдоль линии защитных рвов. По словам полковника ССО ВСУ Владимира Антонюка, цель операции ВС РФ — выйти в тыл ВСУ в районе Новоселки. Параллельно на соседнем участке фронта российские военные наступают в районе Верхей Терсы, а сам населенный пункт находится в серой зоне.

Незадолго до этого украинские источники гордо рапортовали о некоем наступлении. Вероятно, том самом крупнейшем наступлении года, на которое ВСУ собрали колоссальные резервы. В первый день они записали себе в «заслуги» расширение серой зоны на участке в 20 квадратных километров, однако развития тема не получила, и даже украинские ресурсы в последующие дни игнорировали информацию. Вероятно, ВСУ быстро откатились назад, а российские войска не потеряли контроль над взятой территорией.

В то же время на константиновском направлении наиболее активные бои идут на восточном фланге — идет обход укреплений ВСУ с запада. Одновременно были предприняты атаки на Червонное и Новодмитровку: в последней оборона врага была прорвана, а ВС РФ продвигаются к занятию соседней Малочаровки.

«Большой укреп» в приграничье

Пришли официальные подтверждения взятия под контроль ВС РФ населенного пункта Ветеринарное в Харьковской области. Как отмечает военный обозреватель Михаил Дегтярев, этот поселок ВСУ превратили в «большой укреп».

«И, чтобы вы понимали, каждый многоквартирный дом был превращен в опорный пункт. То есть за каждый многоквартирный дом по итогу шли бои», — заявил он.

Из многоэтажек украинцы контролировали большой участок в Белгородской области, атакуя с возвышенности. Теперь эта проблема решена, а ВС РФ с возвышенности контролируют большой участок Харьковской области, в том числе логистику гарнизонов противника. Украинские эксперты считают, что для ВСУ «приграничье потеряно», особенно если учесть наступление российских военных в последние недели на этом фронте.

«Продвигаются на Комаровском плацдарме, продвигаются на сумском направлении, они создали новый плацдарм в Краснопольском районе, чтобы угрожать Сумам с востока. Они держат Липцевский участок и там тоже, кстати, потихоньку расширяют. Они хорошо продвигаются на бывшем волчанском участке. Они также держат фронт и его раскачивают. И вот создали ещё одну точку напряжения», — заявил Дегтярев.

На этом участке, вероятно, направление наступления сдвинется на Казачью Лопань, расстояние до которой всего 4 километра. При этом само село представляет собой большой укрепрайон, бои за который в конечном счете могут затянуться.