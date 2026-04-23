Стало известно, откуда ВСУ атаковали Самарскую область 23 апреля

Вооруженные силы Украины могли запустить дроны по Самарской области из южных украинских регионов. Об этом рассказал aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Сегодня ночью удар беспилотниками был нанесен по промышленному предприятию в Новокуйбышевске, там погиб один человек, также есть раненные. Обломки одного из дронов попали и на крышу многоквартирного дома в Самаре, есть пострадавшие, один человек госпитализирован.

По словам капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, беспилотники могли лететь из Одесской, Николаевской и Херсонской областей Украины.

«Не исключено, что использовали «Лютые», они могут преодолеть расстояние более 1000 км», - пояснил Дандыкин.

При этом эксперт уверен, что целью были не только гражданские объекты, но и, возможно, НПЗ.