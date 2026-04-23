Кадыров-младший с офицерскими погонами и спецназом смертников попал на видео

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с участием своего сына Адама, на котором тот находится в форме с погонами офицера и в окружении спецподразделения.

На кадрах видно построение бойцов рядом с автомобилями с включенными проблесковыми маяками и бронеавтомобилями Kirpi. Адам Кадыров показал отцу внутреннее устройство одного из броневиков и произнес несколько лозунгов.

Также обращается внимание, что на автомобилях установлены номера с цифрами 13.

В комментарии к публикации Кадыров отметил высокий уровень подготовки личного состава, назвав бойцов готовыми к риску при выполнении задач — «настоящими смертниками».

Какое именно подразделение попало в кадр, не уточняется.

