«Не осталось ничего»: в Ливане заявили об ударе Израиля по двум школам

Корреспондент Аббас Саббаг заявил, что в результате обстрелов со стороны израильских сил в ливанском поселке Кбриха были полностью разрушены две школы и повреждены гражданские объекты. Об этом он рассказал в своем репортаже для «Известий».

По словам Саббага, Израиль назвал расположенные в районе Маржаюн школы «военными объектами» движения «Хезболла». Журналист заявил, что также под удар попало кладбище, расположенное неподалеку от школы.

«Вот цели врага: школы, здание муниципалитета, дома в посёлке, мечети, кладбище, магазины - пекарня и мясная лавка… Не осталось ничего», - рассказал корреспонденту местный житель.

Саббаг добавил, что подобное можно увидеть во многих ливанских населённых пунктах.

Двадцать первого апреля турецкая газета Yeni Şafak рассказала, что израильские силы разрушили государственное учебное заведение на юге Ливана в городе Хиам. В статье утверждалось, что по всему зданию были заложили взрывные устройства, которые взорвали после полуночи - в результате от здания остались «лишь руины».