FPV-дрон ударил по дому в Белгородской области, погиб мужчина

В селе Репяховка Белгородской области FPV-дрон атаковал частный дом. В результате удара на месте происшествия погиб мужчина, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Ранен его отец», — отметил глава региона, уточнив, что раненого доставили в областную больницу с осколочными ранениями головы, живота, рук и ног.

В дальнейшем, по словам Гладкова, мужчину транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода.

Сегодня ночью Белгород подвергся массированной атаке украинских дронов. В результате налета пострадали два человека. Кроме того, от удара беспилотников загорелась постройка на территории частного дома. Огонь оперативно ликвидировали.

Всего за минувшую ночь дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 154 украинских беспилотных летательных аппарата над 10 регионами России.

В Минобороны уточнили, что в период с 20:00 мск 22 апреля до 7:00 мск 23 апреля были ПВО уничтожили дроны над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областями, республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.