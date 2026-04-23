Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались в критической ситуации на харьковском направлении и пытаются выжить любыми путями, в том числе и с помощью дезертирства и бунтов. Об этом рассказал aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Ранее стало известно, что группа иностранных наемников численностью до 300 человек, сражающаяся на стороне Вооруженных сил Украины, после неудачной контратаки у села Песчаное в Харьковской области оставила позиции и организовала вооруженный бунт с требованием дать им беспрепятственный коридор для отхода.

Подполковник запаса Олег Иванников констатировал, что ситуация для украинских военных на харьковском направлении уже критическая, а «возможности удержать регион минимальные».

«Линия фронта буквально сыплется на глазах, российские вооруженные силы проводят ряд успешных мероприятий, и на этом фоне боевикам не хочется погибать, они стараются выжить всеми возможными способами, в том числе покидая линию боевого соприкосновения», — пояснил военный эксперт.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук обратил внимание на то, что одиночное дезертирство опасно для бойцов ВСУ тем, что «их перебьют на блокпостах либо заградотряды», поэтому проще организовывать сопротивление приказам большой группой военных.

«Единственное для них спасение — это объединяться и своими подразделениями прорываться в большие города для того, чтобы производить захват административных зданий и отстаивать свои права. Только после таких решительных и громких действий боевики ВСУ могут рассчитывать на спасение», — резюмировал Иванников.

Ранее стало известно, что на границу Харьковской и Сумской областей были переброшены подразделения 105-й отдельной бригады теробороны из Тернопольской области. Военные эксперты отметили, что стягивание резервов ВСУ связано с тем, что армия России практически прорвала украинскую оборону в Сумской области.