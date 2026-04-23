В Минобороны РФ сообщили об уничтожении блиндажей ВСУ и раскрытом маршруте украинских сил. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру четверга, 23 апреля.

Ловушка в небе

Операторы российских FPV-дронов уничтожили разведывательные беспилотники и гексакоптеры ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

Военные рассказали, что украинские беспилотники были обнаружены специальными расчетами дронов-«ловцов». Дроны вывели их из строя «механическим путем», запутывая лопасти, а также уничтожили ударные тяжелые гексакоптеры ВСУ с системами сброса мин.

«Цветы смерти»: «Акации» уничтожили блиндажи ВСУ

Самоходные артиллерийские установки «Акация» уничтожили блиндажи ВСУ в Запорожской области, рассказали в Минобороны РФ. Замаскированные в лесах позиции и укрепленные укрытия ВСУ были обнаружены во время воздушной разведки.

Координаты целей были переданы артиллеристам. Расчеты установок 2С3 «Акация» отправились на огневые позиции и нанесли удары по объектам. В результате блиндажи ВСУ были полностью уничтожены, а украинские позиции на этом участке - подавлены.

Сверхзвуковой разгром

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 ликвидировал живую силу и опорный пункт ВСУ, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Запад».

Удар наносился по заданным координатам авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение, что цель уничтожена, экипаж вернулся на аэродром вылета.

Морпех рассказал о минах-ловушках ВСУ

Российских морпех с позывным «Лис» рассказал, что ВСУ устанавливают в ДНР самодельные мины, замаскированные под телефоны и сигареты. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам военного, такие мины были обнаружены на добропольском направлении. Он добавил, что ВСУ также сбрасывают с беспилотников магнитные мины.

«Человек подходит - и происходит детонация», - подчеркнул «Лис».

ВС РФ узнали секрет ВСУ

Военнослужащий мотострелковой бригады ВС РФ Ирек Нуриахметов рассказал, что российские военные ликвидировали более 30 солдат ВСУ, получив доступ к украинским картам. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Нуриахметова, благодаря полученным картам ВС РФ смогли вскрыть маршрут передвижения групп ВСУ к Красноармейску. Военный отметил, что ВСУ передвигались по этому маршруту почти каждый день маленькими группами.

«Солнцепёк» в действии

Военные блогеры опубликовали снятые с дрона кадры уничтожения пункта временной дислокации ВСУ в Харьковской области. Об этом рассказали «Аргументы и факты».

В сообщении отмечается, что место скопления сил ВСУ обнаружили дроны-разведчики. По цели нанесли удары тяжелые огнеметные системы «Солнцепёк».