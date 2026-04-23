Массированная атака ВСУ 23 апреля: удары по домам и предприятиям

Российские военные сегодня ночью сбили 154 украинских беспилотника самолетного типа. Какие были последствия нападения на российские регионы, разбирался «Рамблер».

По информации Минобороны России, отражение атаки украинских БПЛА велось с 23:00 мск 22 апреля до 7:00 мск 23 апреля.

«Перехвачены и уничтожены 154 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — говорится в сообщении военного ведомства на платформе Max.

Самарская область

В результате удара БПЛА по Самарской области в Новокуйбышевске и Самаре есть погибший и раненые. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Федорищев.

По его данным, в Новокуйбышевске было атаковано промышленное предприятие.

«По предварительным данным, есть пострадавшие. Один человек погиб», — уточнил губернатор.

Также обломки одного из дронов Вооруженных сил Украины попали на крышу многоквартирного дома в Самаре, есть пострадавшие, один человек госпитализирован.

«В Самаре и Новокуйбышевске на данный момент занятия первой смены в школах перенесены на вторую смену. Дополнительная информация будет доводиться классными руководителями в родительских чатах», — пояснил Вячеслав Федорищев.

Мэр Самары Иван Носков сообщил, что в доме, на который упал дрон, повреждены кровля и остекление. Было временно ограничено движение транспорта на прилегающих улицах, приостановлена работа наземного транспорта, а уже находящиеся в школах и детсадах педагоги и дети перешли в укрытия в целях безопасности.

«Напоминаю: публикация фото и видео с БПЛА, последствий их применения запрещена. Публикация помогает врагу координировать свои действия с целью нанесения максимального урона мирным жителям и гражданской инфраструктуре», — говорится в сообщении градоначальника на платформе Max.

Жители региона рассказали Telegram-каналу Shot, что ночью были слышны взрывы, а также гудение, и видны вспышки в небе.

Запорожская область

Украинская атака на энергетические объекты привела к тому, что юг Запорожской области остался без света. Об этом рассказал накануне поздно вечером губернатор Евгений Балицкий.

Он призвал местных жителей «сосредоточиться на личной безопасности» и сохранять спокойствие.

«Энергетики приступят к оценке повреждений и восстановительным работам после стабилизации обстановки. Опасность повторных ударов сохраняется», — отмечается в сообщении Балицкого в Max.

Ростовская область

В Ростовской области сегодня ночью были уничтожены два десятка БПЛА. Об этом сообщил в своем канале в Max губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, атаке подверглись семь районов: Чертковский, Каменский, Шолоховский, Миллеровский, Верхнедонский, Азовский, Тарасовский.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. В настоящее время беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны!», — призвал Юрий Слюсарь в 6:21 утра.

Нижегородская область

Взрывы были слышны и в Нижегородской области, в эпицентре атаки оказался город Кстово, пишет издание «Интересная Россия».

Очевидцы рассказали, что первые взрывы прогремели приблизительно в 3:15 по московскому времени, от них «дребезжали стекла» в квартирах. Громкие звуки раздавались в южной части города.

При этом около 2:54 по московскому времени в международном аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино) в целях безопасности были введены временные ограничения на полеты.

Белгородская область

ВСУ ударили и по Белгородской области, есть раненые. Об этом поздно вечером 22 апреля написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Белгород под массированной атакой беспилотников. В результате падения обломков от сбитого беспилотника ранены двое: у женщины осколочное ранение спины, у мужчины слепое осколочное проникающее ранение ноги», — пояснил глава региона.

Он отметил, что в городскую больницу Белгорода также обратился мужчина, пострадавший при атаке беспилотника на парковку в селе Никольское, у него диагностировали минно-взрывную травму.

Украинские беспилотники также повредили дома и социальные объекты в ряде населенных пунктов области, а в селе Солдатское Ракитянского округа в результате удара по парковке предприятия получили повреждения шесть легковых автомобилей, рассказал Вячеслав Гладков.

Ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены сегодня ночью в аэропортах Тамбова (Донское), Волгограда, Саратова (Гагарин), Пензы, Череповца, пишет Ura.ru.

Также, по данным издания, взлеты и вылеты самолетов в целях безопасности были ограничены в воздушных гаванях Иваново (Южный), Ярославля (Туношна), Ульяновска (Баратаевка), Самары (Курумоч) и Бугульмы.

Накануне в результате налета украинских БПЛА на Сызрань обрушился подъезд жилой многоэтажки и пострадали 12 человек. Также из-под завалов достали тела женщины и ребенка. Всего, по данным Минобороны РФ, в ночь на 22 апреля над российскими регионами было сбито 155 дронов ВСУ.