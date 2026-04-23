Два истребителя F-15 столкнулись во время селфи

ВВС Южной Кореи официально извинились за инцидент, произошедший в 2021 году. Тогда два истребителя F-15K Slam Eagle (корейский вариант F-15) столкнулись в воздухе над городом Тэгу.

Военные опубликовали результаты проведенного расследования. Согласно отчету, пилот ведомого самолета захотел сфотографироваться на память о последнем полете со своим подразделением. По пути на базу он стал делать снимки на свой телефон.

Чтобы добавить интересных ракурсов, пилот ведущего самолета попросил своего штурмана снять ведомого на видео. Шедший сзади F-15 поднялся над ведущим и перевернулся кабиной вниз.

Это маневр опасно сблизил два самолета, они столкнулись. Было повреждено левое крыло ведущего истребителя и вертикальный стабилизатор ведомого. Самолеты благополучно приземлились на базе, пилоты не пострадали. Но ремонт самолетов обошелся военному ведомству в 880 миллионов вон ($96 тыс.).

Сумму попытались взыскать с пилота ведомого истребителя - его признали основным виновным, - но тот подал апелляцию. Суд снизил сумму выплаты в 10 раз - до 88 миллионов вон, пояснив, что ВВС должны также нести ответственность за ненадлежащее регулирование использования личных гаджетов в кабине, пишет "Милитарист".