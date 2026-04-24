Командование бригады украинских войск не платит военным, обороняющим Мирополье в Сумской области.

© Газета.Ru

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах.

«Военнослужащие 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ <...> жалуются в соцсетях, что командование не выплачивает им положенное довольствие», — сказали журналистам.

По данным источника агентства, солдаты из этого подразделения не получают компенсаций после госпитализации по ранению. При этом максимальная зарплата командира роты в Сумской области составляет около 100 тысяч гривен, уточнили корреспонденты.

До этого агентство сообщало, что одна из бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесла колоссальные потери в ходе боев в Сумской области. Как рассказал источник агентства, речь идет о 21-й отдельной механизированной бригаде украинских войск. Данное соединение выполняло задачи в районе населенного пункта Мирополье. Некрологи ликвидированных солдат ВСУ свидетельствуют о том, что бригада столкнулась с тяжелыми потерями.