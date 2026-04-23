Бойцы группировки «Север» уничтожили более 30 дронов ВСУ за неделю
Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшую неделю ликвидировали более 30 разведывательных беспилотников ВСУ на харьковском направлении.
Об этом сообщил командир взвода мобильной огневой группы с позывным Курт агентству РИА Новости.
«Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили более 30 разведывательных дронов ВСУ самолётного типа», — заявил собеседник агентства.
Для подавления и уничтожения БПЛА противника российские силы активно применяют современные станции радиоэлектронной борьбы, комплексы ПВО и стрелковое оружие.
Курт пояснил, что воздушное пространство ежедневно контролируется различными постами наблюдения и расчётами беспилотников. По его словам, выстроенная система противодействия надёжно защищает объекты гражданской инфраструктуры и полностью лишает украинские войска возможности вести разведку.
Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили за ночь над регионами России 154 украинских беспилотника.