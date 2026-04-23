Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшую неделю ликвидировали более 30 разведывательных беспилотников ВСУ на харьковском направлении.

Об этом сообщил командир взвода мобильной огневой группы с позывным Курт агентству РИА Новости.

«Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили более 30 разведывательных дронов ВСУ самолётного типа», — заявил собеседник агентства.

Для подавления и уничтожения БПЛА противника российские силы активно применяют современные станции радиоэлектронной борьбы, комплексы ПВО и стрелковое оружие.

Курт пояснил, что воздушное пространство ежедневно контролируется различными постами наблюдения и расчётами беспилотников. По его словам, выстроенная система противодействия надёжно защищает объекты гражданской инфраструктуры и полностью лишает украинские войска возможности вести разведку.

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили за ночь над регионами России 154 украинских беспилотника.