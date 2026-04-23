Командир элитного 53-го отдельного разведывательного батальона ВСУ сбежал в Германию после получения угроз от родственников пропавших без вести в Сумской области военнослужащих, сообщили в российских силовых структурах.

Командир 53-го отдельного разведывательного батальона ВСУ сбежал в Германию после того, как ему начали поступать угрозы от родственников пропавших без вести солдат, передает ТАСС. По данным источника агентства в российских силовых структурах, элитное подразделение утратило боеспособность в Краснопольском районе Сумской области.

«Командир батальона В. Самборук после получения на личные аккаунты в соцсетях десятков сообщений с угрозами от родственников пропавших без вести военнослужащих выехал в Германию, где находится в своей квартире в городе Франкфурт-на-Майне», – сообщил собеседник агентства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, родственники украинских военнослужащих сообщили о сотнях пропавших без вести солдат в Сумской области.

Командование ВСУ на этом направлении приравняло исчезнувших бойцов к дезертирам.

Украинские военные массово дезертировали во время прохождения подготовки в странах Европы.