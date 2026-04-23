К Ормузскому проливу выдвинулись более 30 быстроходных иранских катеров

В районе Ормузского пролива были замечены свыше 30 быстроходных катеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Спутниковые снимки судов в своем Telegram-канале разместил журналист и телеведущий Владимир Соловьев. Он отметил, что иранские катера свободно перемещаются по проливу и прилежащим к нему водам. Снимки были получены с помощью спутников европейской космической программы непрерывных наблюдений за состоянием Земли Copernicus.

22 апреля председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Исламская Республика не откроет Ормузский пролив, пока США нарушают перемирие. В это же день газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что на полную очистку Ормузского пролива от мин, установленных иранскими военными, может уйти до шести месяцев.