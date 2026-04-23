США раскрыли результаты морской блокады Ирана

Вооруженные силы (ВС) США перенаправили 31 судно, следовавшее в иранские порты или пытавшееся отчалить от берегов Исламской Республики с начала морской блокады страны. Об этом сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM) в своем аккаунте социальной сети Х.

«В рамках морской блокады Ирана американские войска приказали 31 судну развернуться или вернуться в порт», — отмечается в заявлении командования.

Ранее стало известно, что 34 танкера, связанных с Ираном, смогли обойти американскую блокаду, в том числе несколько судов, перевозивших сырую нефть.

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф подчеркнул, что Ормузский пролив будет оставаться закрытым, пока США нарушают условия перемирия.

18 апреля Военно-морские силы (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что Иран снова перекрыл Ормузский пролив, пообещав открыть его при условии снятия морской блокады США.