Стало известно о прибытии очередной авианосной группы США на Ближний Восток

Администрация президента США Дональда Трампа готовит новый удар: в течение трех-пяти дней в регион Ближнего Востока прибудет третья авианосная ударная группа. Об этом сообщает издание Ynet.

Речь идет об авианосце USS George H.W. Bush, на борту которого находятся 90 самолетов и более шести тысяч военнослужащих.

Отмечается, что сроки прибытия авианосца примерно совпадают с заявленной США продолжительностью продления режима прекращения огня. По мнению обозревателей, таким образом Вашингтон пытается выиграть время для размещения дополнительных сил, прежде чем принять решение о возможном возобновлении войны против Ирана.