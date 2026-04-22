Нардеп заявил об отсутствии массовой «бусификации» на Украине

Lenta.ru

Народный депутат Федор Вениславский заявил, что массовых случаев бусификации (насильственной мобилизации) на Украине нет.

Слова нардепа приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Отдельные инциденты не являются системным явлением. В то же время полностью свести такие случаи к нулю невозможно», — заявил Вениславский.

По его словам, так называемые инциденты происходят из-за «напряжения между теми, кто воюет, и теми, кто хочет избежать службы».

Ранее стало известно, что военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказали информировать руководство обо всех случаях контактов с представителями ТЦК. Параллельно с этим начали приходить новости об отстранении от должностей начальников одесского областного центра комплектования, а также Пересыпского районного военкомата.