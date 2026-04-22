США запустили БПЛА MQ-4C Triton для разведки над Ормузским проливом

Стратегический беспилотный летательный аппарат радиоэлектронной разведки MQ-4C Triton ВМС США в среду провел восьмичасовой полет в районе Ормузского пролива вблизи Ирана. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные портала AirNavradar.

В публикации отмечается, что дрон запустили с авиабазы Муваффак Салти в Иордании. Он пролетел над Саудовской Аравией и направился в сторону Персидского залива.

Там он пролетел над международными водами вдоль иранского побережья. А затем совершил восемь пролетов над Ормузским проливом, после чего направился на базу.

До этого газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что на полную очистку Ормузского пролива от мин, установленных иранскими военными, может уйти до шести месяцев.

21 апреля стало известно, что иранский обогащенный уран и Ормузский пролив должны были стать основными темами переговоров США и Ирана в Исламабаде. Однако переговорная команда Тегерана решила не ехать на встречу в столицу Пакистана, так как Вашингтон нарушил свои обязательства в рамках перемирия и не стал диктовать Израилю условия прекращения огня в Ливане.

Ранее политолог назвал «анекдотом» блокировку Ормузского пролива флотом США.