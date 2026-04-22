Юг Запорожской области обесточен из-за обстрелов ВСУ

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергетические объекты Запорожской области привели к отключению электричества в южной части региона. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Он пояснил, что после стабилизации обстановки энергетики приступят к оценке повреждений и восстановительным работам.

Балицкий предупредил, что опасность повторных ударов по энергетической инфраструктуре региона сохраняется.

В ночь на 14 апреля губернатор Балицкий сообщил, что ВСУ нанесли удар по объекту энергоинфраструктуры в южной части Запорожской области.

11 апреля стало известно, что первый и второй микрорайоны Энергодара, который является городом— спутником Запорожской атомной электростанции, остались без света из-за атаки украинского беспилотного летательного аппарата.