Лукашенко рассказал о сжигающем беспилотники белорусском лазере

Белорусские инженеры изобрели лазер, способный сбивать дроны противника на расстоянии от 1,5 до 2 км, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, глава государства сделал ряд заявлений о развитии оборонного сектора, патриотическом воспитании молодежи, рисках и вызовах современного общества в ходе посещения Минского аэроклуба ДОСААФ.

Лукашенко отметил, что ни одна страна не сможет сбивать все беспилотники, которые будут запущены противником. Он добавил, что дроны научились обходить средства РЭБ.

Глава государства заметил, что следует выработать систему, предназначенную для борьбы с дронами.

«Наши какой-то лазер изобрели. Вот я хочу посмотреть. Довольно эффективный, министр обороны [Виктор Хренин] говорит, на полтора-два километра сжигает беспилотник», — пояснил президент.

Журналисты напомнили, что белорусские СМИ в прошлом году рассказали о об испытаниях опытного образца разработанного в Белоруссии лазерного комплекса «Шафран», предназначенного для обнаружения, отслеживания и уничтожения БПЛА различных типов.

Ранее сообщалось, что лазерные установки, предназначенные для поражения целей на расстоянии до 10 км, разработали и внедрили в ряде стран. В частности, Великобритания ввела стационарные лазерные установки в состав системы береговой обороны.

В России в зоне СВО применяются лазерные устройства, способные уничтожать дроны на значительном расстоянии, проводить разминирование.