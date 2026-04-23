Лукашенко оценит новую разработку против БПЛА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости создать систему противодействия беспилотникам и сообщил о намерении оценить новую разработку — лазер, способный поражать цели на расстоянии до двух километров, сообщает ОНТ.

© Московский Комсомолец

По его словам, ни одна страна пока не обладает полной защитой от дронов, поэтому требуется выстроить комплексный подход.

Лукашенко отметил, что белорусские специалисты уже представили разработку, которая, по данным министра обороны, способна уничтожать беспилотники лазером на дистанции до полутора–двух километров.

Он подчеркнул, что задача борьбы с БПЛА актуальна для всех государств.

Ранее президент сообщил о падении украинского беспилотника на территории Белоруссии, в результате чего пострадала мирная жительница.

Позднее представитель офиса главы киевского режима допускал возможность ударов по территории Белоруссии с целью уничтожения инфраструктуры, связанной с управлением беспилотниками. Также ранее заявлялось о размещении систем ретрансляции для дронов, что, по оценке украинской стороны, расширяет возможности их применения.