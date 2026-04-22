Стало известно, сколько ракет Tomahawk потратили США на удары по Ирану

Армия США потратила более трети всех имеющихся крылатых ракет Tomahawk во время конфликта с Ираном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова члена Палаты представителей Конгресса США Пэта Райана.

По словам Райана, США выпустили по Ирану более 850 ракет Tomahawk. Кроме того, американская армия также потратила половину арсенала перехватчиков к комплексам THAAD и Patriot.

«За первые четыре недели войны мы израсходовали огромное число ракет большой дальности — свыше 1 тысячи ракет JASSM, что составляет 20% нашего арсенала, свыше 850 ракет Tomahawk, то есть больше 30% нашего арсенала. Многие присутствующие здесь знают, что мы производим 80 ракет Tomahawk в год. Таким образом, за четыре недели был применен 10-летний запас, если брать текущие темпы производства», — рассказал он.

Райан добавил, что армия Ирана также демонстрирует «значительный потенциал» своими ударами по военным базам США на Ближнем Востоке.

