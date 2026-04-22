В Пентагоне раскрыли сроки разминирования Ормузского пролива

Расчистка Ормузского пролива от мин может занять полгода. Вряд ли она будет проведена до окончательного завершения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет Пентагона.

© Lenta.ru

«Пентагон проинформировал Конгресс о том, что на полную очистку Ормузского пролива от мин, установленных иранскими военными, может уйти шесть месяцев и любая подобная операция вряд ли будет проведена до окончания конфликта», — говорится в статье.

Как говорится в статье, экономические последствия конфликта могут проявиться в конце 2026 года или даже позже. Доклад был представлен в ходе закрытого брифинга для американских законодателей. Озвученные сроки показывают, что цены на нефть и топливо могут оставаться высокими еще долго после заключения возможного мирного соглашения между Тегераном и Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что американскую блокаду Ормузского пролива обошли несколько десятков иранских судов. До этого Bloomberg написало, что проход иранских торговых судов через Ормузский пролив демонстрирует провал всех усилий президента США Дональда Трампа.