В Пентагоне сделали неожиданное заявление об Ормузском проливе

Полноценное разминирование Ормузского пролива может занять до 6 месяцев в благоприятных условиях, пишет Washington Post со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

В начале марта КСИР начал активное минирование Ормузского пролива, в операции было задействовано порядка 20 миноносцев.

Американские военные нанесли по кораблям ракетные и бомбовые удары, потопили большинство кораблей и заставили отойти в порты оставшиеся на плаву единицы.

В ведомстве отметили, что операция по расчистке займет до 6 месяцев, будет проведена только после завершения конфликта с Ираном.

Экономические последствия конфликта, таким образом, будут проявляться на протяжении многих месяцев, признали в Пентагоне.

В пресс-службе уточнили, что Иран не успел тотально заминировать пролив, в нем находятся от 12 до 20 мин.

Вместе с тем, пояснили в ведомстве, в Ормузе могут быть устройства собственного иранского производства, на которых нет устройств для геолокации, что затруднит поиск и обезвреживание.

Ранее сообщалось, что в 2022 году украинские военные провели масштабное минирование Черного моря, установили около 200 мин, произведенных во времена СССР.

Моряки не составили план минных постановок, не придерживались норм и инструкций. В результате, устройства всплывают у берегов Турции, Болгарии, Украины, в частности, их выносит на побережье у Одессы, Белгород-Днестровского.