Зеленский раскрыл состояние ПВО Украины

Запасы ракет-перехватчиков для комплексов ПВО могут закончиться в любое время, посетовал Владимир Зеленский. Он добавил, что ситуация будет зависеть от интенсивности поставок, пишет РИА Новости.

По данным агентства, украинский лидер жалуется на нехватку комплексов ПВО и ракет для них, на нежелание США предоставить лицензии на производство боеприпасов для ЗРК, на протяжении последних трех лет.

Особенно резкими и эмоциональными выступления политика стали после начала широкомасштабной военной кампании США против Ирана, заметили журналисты.

«Поставок недостаточно. Запасы ПВО могут закончиться в любую неделю в зависимости от интенсивности атак», — признал Зеленский.

Ранее сообщалось, что украинский лидер раскритиковал партнеров за срыв сроков по поставкам ракет для систем ПВО Patriot.