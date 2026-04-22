Иран назвал главное условие открытия Ормузского пролива

Ормузский пролив будет оставаться закрытым, пока США нарушают условия перемирия.

Об этом заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф в своем аккаунте социальной сети Х.

«Открытие Ормузского пролива невозможно при таком грубом нарушении режима прекращения огня. Они [США] не достигли своих целей посредством военной агрессии и не добьются их через запугивание. Единственный путь — признание прав иранского народа», — подчеркнул политик.

Галибаф добавил, что Иран допускает полное прекращение огня только в том случае, если оно не будет нарушаться морской блокадой и если Израиль «прекратит разжигать войну на всех фронтах».

18 апреля Военно-морские силы (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что Иран снова перекрыл Ормузский пролив, пообещав открыть его при условии снятия морской блокады США.