США во время войны с Ираном впервые почти за 40 лет применили один вид оружия

WZ: США впервые с 1988 года применили палубную пушку во время атаки на Иран
США впервые почти за 40 лет использовали палубную пушку во время атаки на другой корабль.
Об этом сообщает портал The War Zone.
«Последний известный неопровержимый случай стрельбы палубного орудия военно-морского корабля по другому судну произошел 18 апреля 1988 года во время операции «Богомол», — сказал представитель Военно-морских сил США.
«Богомол» — морская операция США против иранских нефтяных платформ. В ходе нее произошел крупнейший морской бой с участием американского флота после Второй мировой войны. Иран потерял один фрегат, один катер и как минимум три быстроходные лодки.
28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносил удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, и атаковал нефтяную инфраструктуру государств Персидского залива. 7 апреля США и Иран объявили о двухнедельном перемирии и анонсировали переговоры по урегулированию конфликта, после чего в Пакистане прошли переговоры между американцами и иранцами. однако стороны не смогли достичь соглашения.