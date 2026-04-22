Страна ЕС приняла решение по вопросу выхода из НАТО

Большинство членов конгресса депутатов Испании проголосовали против предложения левой партии «Подемос» о созыве референдума по вопросу выхода страны из Североатлантического альянса. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что за инициативу проголосовали всего 20 депутатов, а против нее — 300. При этом 25 политиков воздержались от голосования.

9 марта партия «Подемос» выступила с предложением провести референдум по вопросу выхода Испании из НАТО. Представитель партии Пабло Фернандес обосновал это тем, что власти страны должны не допустить любого участия испанской армии в конфликте на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить торговлю с Испанией из-за отказа нарастить расходы на оборону в рамках Североатлантического альянса. По его словам, Вашингтон не хочет иметь никаких дел с Мадридом.

В ответ на эти заявления, правительство Испании призвало США уважать международное право и двусторонние соглашения с Европейским союзом (ЕС).